2017 04 09 08:30:34

Полтавські військові висадили понад 300 дерев

8 квітня у рамках проведення Всеукраїнського Дня довкілля військовослужбовці та цивільні працівники Повітряних Сил Збройних Сил України у всіх військових гарнізонах провели низку заходів спрямованих на впорядкування навколишнього середовища та озеленення території своїх військових частин та підрозділів.

До цієї роботи було залучено близько 270 військових підрозділів. Силами майже 16 тисяч осіб прибрано 1131 га території, ліквідовано більше 40 несанкціонованих сміттєзвалищ, висаджено 3247 дерев та 1227 кущів.

Зокрема, у дислокованій на Полтавщині бригаді тактичної авіації заздалегідь подбали про посадочний матеріал — саджанці яблуні, груші, сливи, абрикосу, вишні, горіху, сосни, берези, липи та туї. Загалом було висаджено близько 300 дерев.

Військовослужбовці Повітряних Сил прибрали понад 1100 га території, ліквідували більше 40 несанкціонованих сміттєзвалищ, висадили майже 4,5 тисячі дерев та кущів