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Полтавщина, Суспільство



2017 04 06 05:59:43

Полтавські велолюбителі відкрили велосезон 2017

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Саме 1 квітня, у День Сміху, відбулося Веселе Відкриття Велосезону 2017 у Полтаві. В цей день пройшов костюмований велопробіг центральними вулицями міста.
Цим заходом організатори та учасники спробували привернути увагу:
👉 полтавців – що велосипед – це круто, доступно, зурчно і корисно;
👉 водіїв – що велосипедисти такі ж учасники дорожнього руху, і треба на нас звертати увагу;
👉 місцеву владу – що нас, велосипедистів. багато і потрібно розвивати велоіфраструктуру у місті.
Велозахід підтримали: ВЕЛОЦЕНТРMyKAVAPAPA*BURGERКвест-проект Ізоляція.

Дякуємо патрульній поліції та нашим маршалам за безпечний супровід колони під час велопробігу.

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