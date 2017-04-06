2017 04 06 05:59:43

Полтавські велолюбителі відкрили велосезон 2017

Саме 1 квітня, у День Сміху, відбулося Веселе Відкриття Велосезону 2017 у Полтаві. В цей день пройшов костюмований велопробіг центральними вулицями міста.

Цим заходом організатори та учасники спробували привернути увагу:

👉 полтавців – що велосипед – це круто, доступно, зурчно і корисно;

👉 водіїв – що велосипедисти такі ж учасники дорожнього руху, і треба на нас звертати увагу;

👉 місцеву владу – що нас, велосипедистів. багато і потрібно розвивати велоіфраструктуру у місті.