Полтавські спортсмени вибороли право виступати на міжнародних турнірах

Команда полтавських гирьовиків вдало виступила на національному кубку

Днями у Хмельницькому відбувся Кубок України з гирьового спорту. У змаганнях брали участь спортсмени з 20-ти областей України. На змаганнях була і команда з Полтави.

Про це повідомляє «Полтавщина Спорт»

Кращими у двоборстві, поштовху за довгим циклом та естафеті стали такі полтавські гирьовики: Ігор Гавришко, Олег Коломієць, Віталій Білоус, Ярослав Сушко, Микола Ткаченко, Руслан Срібний та Олександр Горбатко. Ці спортсмени отримали на участь у Кубку Світу та Кубку Європи. Також право виступати на міжнародних турнірах вибороли Євгеній Остапчук та Іван Гавришко. Спортсменів до змагань готував полтавський тренер Юрій Мороз.