Полтавські рятувальники розповіли про історію створення свого підрозділу – частину з ліквідації нафтогазових фонтанів

Аварійно – рятувальний загін спеціального призначення Головного управління ДСНС України у Полтавській області є професійним підрозділом, який виконує невідкладні роботи на об’єктах нафтогазового комплексу країни та здійснює на договірній основі аварійно – рятувальне обслуговування підприємств, установ і територій, на яких виникає небезпека надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

Одним із основних завдань, що покладені на загін, є виконання робіт по запобіганню виникнення надзвичайних ситуацій та мінімізація їхніх наслідків, а також, попередження надзвичайних ситуацій під час буріння, експлуатації та проведенні ремонтних дій на нафтогазових свердловинах.

За час свого існування спеціалісти частини приборкали 136 газонафтопроявлень та 76 палаючих і не палаючих нафтових та газових фонтанів а це – території України, Туркменії, Казахстану, Росії, а також аварії на свердловинах Афганістану, В’єтнаму, Польщі, Болгарії. На територіях цих держав було ліквідовано 7 складних аварій.

У 1985 році рятувальники розпочали роботи з ліквідації надзвичайно складної аварії на свердловині №37-Тенгіз у Казахстані. Спеціалісти інших країн відмовилися приборкати цей палаючий нафтогазовий фонтан, хімічний склад якого мав 25 відсотків сірководню. Дебіт фонтанування становив понад 25 тисяч тон нафти та 12,5 мільйонів кубометрів газу на добу.

Наступна аварія, яка покликала в дорогу Полтавців, сталася у 1992 році в Туркменістані. До приїзду наших земляків на свердловині працювали 3 частини місцевого підпорядкування. В одній із проб наведення запірної арматури на устя свердловини 20 чоловік отримали опіки різного ступеню і, на жаль, для двох фонтанників ця нерівна боротьба скінчилася трагічно. Мабуть, недаремно ця місцевість зветься Барсаль Гільмес, що означає «підеш не повернешся». Тиждень знадобився Полтавцям на приборкання вогняного велетня.

Рятувальники частини брали участь і у ліквідації наслідків землетрусу у Вірменії (1986р.). Вони першими почали руйнацію аварійних будинків та споруд за допомогою вибухів. Майже за місяць було обвалено 32 об’єкти, що дозволило в короткий термін розчистити територію для будівництва житлових будинків.

Наші підрозділи успішно та в стислі строки ліквідовують аварії на газових та нафтових свердловинах, аварії техногенного характеру, в тому числі, на промислових підприємствах. Здійснюють пошук та рятування людей в екстремальних умовах, при задимленості, загазованості, при підвищених температурах, при загрозі вибуху, обвалу, зсуву, при затопленні. Всі роботи проводяться з наданням першої медичної допомоги.

Керівництво загону постійно дбає про гідні та комфортні умови праці, забезпечення дружньої атмосфери в колективі, підборі професійних кадрів, в загоні працюють заслужені ветерани, які передають свій безцінний досвід молодому поколінню. Наразі, начальником АРЗ СП ГУ ДСНС України у Полтавській області є полковник служби цивільного захисту Кириленко Роман Петрович.