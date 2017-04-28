Полтавські рятувальники провели екскурсію для школярів до пожежно-рятувального підрозділу

Сьогодні, у рамках проведення Тижнів безпеки життєдіяльності, на базі 4-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Полтави рятувальники провели пізнавально-профілактичний захід для учнів Полтавської загальноосвітньої школи № 28.

Під час заходу, рятувальники розповіли дітям основні правила безпеки життєдіяльності, правила пожежної безпеки у побуті та під час перебування на природі. Також, навчали як діяти у разі виникнення пожежі та інших екстремальних ситуацій.

Далі на юних гостей чекала екскурсія по пожежно-рятувальній частині. Фахівці Служби порятунку «101» розповіли про причини пожеж, їх наслідки, якими силами та засобами рятувальники ліквідовують надзвичайні події. Також, розповіли про будні вогнеборців, ознайомили із побутом.

Рятувальники продемонстрували дітлахам пожежні автомобілі, спеціальне обладнання та технічне спорядження, розповіли тактико-технічні характеристики та показали окремі елементи у дії.

Крім того, фахівці Служби надали можливість усім бажаючим спробувати себе у ролі вогнеборців, приміряти бойових одяг, посидіти в пожежному автомобілі та ліквідувати умовну пожежу.

Аби діти не забували елементарні правила безпеки життєдіяльності, рятувальники вручили присутнім тематичні листівки.