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Полтавські рятувальники провели екскурсію для школярів до пожежно-рятувального підрозділу

Полтавські рятувальники провели екскурсію для школярів до пожежно-рятувального підрозділу

Сьогодні, у рамках проведення Тижнів безпеки життєдіяльності, на базі 4-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Полтави рятувальники провели пізнавально-профілактичний захід для учнів  Полтавської загальноосвітньої школи № 28.

Під час заходу, рятувальники розповіли дітям основні правила безпеки життєдіяльності, правила пожежної безпеки у побуті та під час перебування на природі. Також, навчали як діяти у разі виникнення пожежі та інших екстремальних ситуацій.

Далі на юних гостей чекала екскурсія по пожежно-рятувальній частині. Фахівці Служби порятунку «101» розповіли про причини пожеж, їх наслідки, якими силами та засобами рятувальники ліквідовують надзвичайні події. Також, розповіли про будні вогнеборців, ознайомили із побутом.

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Рятувальники продемонстрували дітлахам пожежні автомобілі, спеціальне обладнання та технічне спорядження, розповіли тактико-технічні характеристики та показали окремі елементи у дії.

Крім того, фахівці Служби надали можливість усім бажаючим спробувати себе у ролі вогнеборців, приміряти бойових одяг, посидіти в пожежному автомобілі та ліквідувати умовну пожежу.

Аби діти не забували елементарні правила безпеки життєдіяльності, рятувальники вручили присутнім тематичні листівки.

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