Полтавські родини, у яких виховуються трійнята отримали вітання зі світлим Христовим Воскресінням

У Полтаві проживають дві багатодітних родини, у яких народилися трійнята.

Сьогодні ранком заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів Світлана Тарашевська привітала маму з Великоднем, яка народила та виховує чотирьох хлопчиків Оксану Попову.

Хлоп’ятам Андрієві, Святославу та Микиті по два з половиною рочки.

“Швидко ростуть, наче учора ще немовлятами були, а сьогодні уже бігають. Усі троє – різні, не дивлячись на те, що трійнята. Уже у кожного проявляється свій характер”, – розповіла Оксана.

Різні, але однаково допитливі, привітні та відкриті. Як тільки гості зайшли в домівку, одразу узялися розглядати подарунки. У великодніх кошиках радість для малюків – цукерки та паски.

Світлана Тарашевська поздоровила сім’ю з прийдешнім світлим святом:

“Нехай дітки зростають здоровими, завжди усміхненими. Нехай радують своїми успіхами, великими і маленькими, підтримують свою маму. Нехай у них усе буде добре. А коли добре буде діткам – щасливою буде і мама”.

Вітання від начальника управління у справах сім’ї, молоді та спорту Олени Ромас приймали і родина Станіслава та Лідії Фисунів. Подружжя виховує трійнят – двох хлопчиків та дівчинку, та ще двох синів.

Сім’ї привезли смачні паски та інші продукти до великоднього столу. Щороку, і діти вітають своїх гостей по-особливому: підготують пісню, вірш, сценку. Цьогоріч – не виключення. Даринка власноруч виготовила тематичний сувенір на згадку про теплу зустріч.