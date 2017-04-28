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Полтавські профспілки отримали призові місця під час підведення підсумків на кращий колективний договір

Полтавські профспілки отримали призові місця під час підведення підсумків на кращий колективний договір

З метою визначення кращого колективного договору, 26 квітня відбулося розширене засідання президії обласної організації профспілки працівників державних установ.

За її результатами призові місця здобули:

І місце – первинна профспілкова організація Головного територіального управління юстиції у Полтавській області (державний бюджет);

ІІ місце – первинна профспілкова організація Шишацької селищної ради – ОТГ (місцевий бюджет);

ІІІ місце – первинна профспілкова організація Центру надання адміністративних послуг у м. Кременчук (місцевий бюджет), повідомили в ОДА.

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