Полтавські профспілки отримали призові місця під час підведення підсумків на кращий колективний договір
Полтавські профспілки отримали призові місця під час підведення підсумків на кращий колективний договір
З метою визначення кращого колективного договору, 26 квітня відбулося розширене засідання президії обласної організації профспілки працівників державних установ.
За її результатами призові місця здобули:
І місце – первинна профспілкова організація Головного територіального управління юстиції у Полтавській області (державний бюджет);
ІІ місце – первинна профспілкова організація Шишацької селищної ради – ОТГ (місцевий бюджет);
ІІІ місце – первинна профспілкова організація Центру надання адміністративних послуг у м. Кременчук (місцевий бюджет), повідомили в ОДА.