2017 04 06 10:25:58

Полтавські представники ОДА взяли участь у форумі “Децентралізація професійно-технічної освіти в Україні – поштовх до дій”

Голова облдержадміністрації Валерій Головко, директор Департаменту освіти і науки Олена Харченко та директор Департаменту економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій Інна Іщенко 3 та 4 квітня взяли участь у Міжнародному політичному форумі «Професійна освіта та підготовка робітничих кадрів: сприяння соціально-економічному та регіональному розвитку України».

Захід відбувся під патронатом Міністерства освіти і науки України, Федерації роботодавців України у межах проекту Європейського фонду освіти (ЄФО) «Децентралізація професійно-технічної освіти в Україні – поштовх до дій».

Мета конференції – підвищити рівень поінформованості щодо необхідності здійснити в Україні комплексну реформу децентралізованого сектору професійної освіти, яка сприятиме підвищенню її статусу та поліпшить можливості підтримувати соціально-економічний та регіональний розвиток України.

Упродовж роботи конференції учасники обмінялися досвідом України та країн ЄС для сприяння розвитку державної політики у сфері професійної освіти, обговорили розвиток професійної освіти в контексті децентралізації, шляхи побудови ефективної системи та оптимізації мережі ПТО, форми державно-приватного партнерства, ролі громади у реформуванні тощо.

У підсумку учасники наголосили, що політика у сфері професійної освіти в Україні повинна ґрунтуватися на оновленому баченні, що має бути відображене в оновленій законодавчій базі у цій сфері. Для створення ж ефективної та інноваційної системи, національні та регіональні зацікавлені сторони повинні поділяти це нове бачення, яке буде здатне задовольнити сучасні потреби ринку праці та відповідати на соціально-економічні та регіональні виклики у країні.