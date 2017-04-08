2017 04 08 14:27:24

Полтавські обласні посадовці висадили липи

Щороку в області навесні проводять акцію «За чисте довкілля», яка збирає десятки тисяч полтавців. Масові й цьогорічні заходи. Трудові колективи, громадськість міст і сіл прибирають ввірені території, узбіччя доріг, пам’ятні місця, садять дерева.

Цього року 15 молоденьких лип з’явилося в Полтавському дендропарку. Вже за традицією їх висадили посадовці полтавської ОДА. Вихідними в Полтаві рамках цієї акції відбувся суботник. Добре потрудилися в усіх районах.

До озеленення Полтави долучилися й заступник голови Полтавської ОДА Олег Пругло, заступник голови Полтавської ОДА Роман Товстий, заступник голови – керівник апарату Полтавської ОДА Микола Білокінь та керівники профільних департаментів.

Всі посадовці говорять, що працюють не з примусу, а за покликом серця.

«Кожен громадянин України, незважаючи на свій статус і посаду, повинен піклуватися про здоров’я.. Довкілля – це і є наше здоров’я. Сьогодні ми озеленюємо Полтавський дендропарк. Це не тому, що нас хтось до цього змушував, а робимо за покликом серця»,- Микола Білокінь

«Кожен свідомий громадянин, я так вважаю, повинен посадити дерево. Як вже здавана повелося, Полтаву всі вважають красивим, затишним і зеленим містом. Таким ми маємо залишити наше місто і майбутніх поколінь. А головне, воно було екологічно чисте», – сказав роман Товстий.

Крім висадки дерев прибирали й у різних районах міста, зокрема на Леваді, в мікрорайоні Сади-1та Сади -2