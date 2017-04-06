2017 04 06 10:45:37

Полтавські фахівці взяли участь у нараді проекту USAID «Фінансування та управління охороною здоров’я в Україні»

Нещодавно в м. Києві відбулася робоча нарада за участю фахівців проекту USAID «Фінансування та управління охороною здоров’я в Україні», Abt Associates Ольги Зусь – технічного директора, Олександра Кацаги – міжнародного експерта з ДСГ, Євгенія Кутанова – міжнародного експерта інформаційних систем, Олега Семерика – представника проекту та Сергія Дяченка – заступника директора ДЗ «Центр медичної статистики МОЗ «України».

Від Полтавщини в обговоренні розвитку та впровадження нової системи фінансування і запровадження економічно-статистичного аналізу діяльності лікувально-профілактичних закладів області взяли участь директор Департаменту охорони здоров’я Полтавської облдержадміністрації Віктор Лисак та група фахівців. Планується, що отримані результати ляжуть в основу нової системи фінансування лікувально-профілактичних закладів на основі результату діагностично-споріднених груп.

На зустрічі було визначено перелік лікувально-профілактичних закладів, які будуть брати участь у проекті. З метою сприяння розробці діагностично-споріднених груп та подальшого посилення інформаційних систем було обговорено створення бази даних пролікованих пацієнтів на основі існуючих інформаційних систем охорони здоров’я.

Запровадження нової моделі фінансування дасть можливість відпрацювати нову систему фінансування лікарень за пролікований окремий випадок. Оплата на основі діагностично-споріднених груп передбачає фінансування лікувально-профілактичних закладів виходячи з кількості пролікованих пацієнтів, а не кількості зайнятих ліжок. Такий перехід від системи фінансування ліжок до оплати за пролікований випадок дозволить реструктурувати надлишкові стаціонарні потужності без втрачання бюджетного фінансування.

Заплановано найближчим часом відпрацювати та підписати Меморандум про співпрацю між Департаментом охорони здоров’я Полтавської ОДА та проектом USAID «Фінансування та управління охороною здоров’я в Україні». Буде проведено навчання фахівців для запровадження економічно-статистичного аналізу лікувально-профілактич-них закладів Полтавської області. За кошти проекту USAID «Фінансування та управління охороною здоров’я в Україні» планується придбання комп’ютерної техніки для стаціонарів області.

Аналогічна система відпрацьовувалась на базі Полтавського обласного клінічного протитуберкульозного диспансеру ретроспективно по картам пацієнтів, які вибули з стаціонарів області, по формі 066/о за 2013-2015 роки.

Напрацювання міжнародних проектів постійно використовуються в області для аналізу діяльності лікувально-профілактичних закладів з метою прийняття управлінських рішень.

Прес-центр ДОЗ Полтавської ОДА