2017 04 07 00:11:30

Полтавські активісти вимагають покарати винних у кровопролитті в центрі міста (ФОТОРЕПОРТАЖ)

У Полтаві на 17 годину зібрались люди в центрі міста біля міськради. Протестувальники вимагають скасувати забудову арки “Газетний ряд” та покарати винних у кривавій сутичці напередодні.

Біля міської ради зібралося більше тисячі активістів: загалом учасники події, що сталася 5 квітня, учасники АТО, мешканці будинку, яким металевою брамою перекрили прохід.

Люди перекривають дорогу “по кільцю” та вимагають скликати позачергову сесію міської ради, скасувати незаконне будівництво в місті, покарати винних у кровопролитті біля арки “Газетного ряду”. Де багато полтавців отримали травми, двоє учасників АТО отримали ножові поранення.

Через події 5 квітня жителі Полтави хочуть відставки міського голови. Люди вважають, що мер ігнорує думку громади.

Далі активісти вирушають до так званого офісу міського голови “Совість України”. Там люди скандують гасла “Слава Україні!Героям слава! Смерть ворогам!”.

Та забарикадовують будівлю.

Після цього мітингарі направились до ГУ НП У Полтавській області, де вимагали затримати винних у кровопролитті та закриття справ проти полтавських активістів.

Люди вимагали назвати імена винуватців, та запевняли, що не пробачать пролитої крові молодих хлопців. Якщо їх не почують обіцяли радикальних дій.

Керівник поліції Олександр Терела, який вийшов до учасників мітингу, зазначив, що поліція робить все можливе для встановлення винних у побитті та пораненні активістів.

“Громада не повинна втруатися в дану ситуацію, тому що наразі проводяться слідчі дії”, – заявив Терела.

На що отримав гучне “ганьба” та “відставка”.

До учасників також вийшой начальник слідчого відділу Сергій Чиж та запевнив, що всі винні будуть покарані.

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