Полтавська міська рада знову працює в звичному режимі

У Полтаві тривають акції протесту проти дій міської влади. «Штаб спротиву» не полишає приміщення міської ради, входи до будівлі розблокували. Зранку працівники міськвиконкому без перешкод потрапили на свої робочі місця. Вимоги протестувальників не змінюються, головна -зібрати позачергову сесію. Прийшов на роботу і міський голова Олександр Мамай. Секретарка повідомила, що він перебуває в Полтавській облдержадміністрації. Нагадаємо, вчора працівників міської ради не пускали на роботу. Про це повідомили в ОДТР “Лтава”.

“Націлені працівники виконавчого комітету зробити все, щоб мешканці міста не відчули незручностей, пов’язаних з перервою в роботі виконкому. Наздоганяються бюджетні платежі соціального характеру, готуються платіжки, щоб бюджетники вчасно отримали аванс напередодні великодніх свят”, – повідомив заступник Полтавського міського голови Віталій Нікіпелов.

“Продовжуються вуличні акції, інформаційний тиск, у нього ще лишається 9 днів законних, щоб скликати сесію, наша задача достукатися, щоб вона була скликана якомога швидше”, – сказав депутат Полтавської міськради Юліан Матвійчук.