Матч між ФК “Ворскла” та ФК “Зірка” відбудеться сьогодні
8 квітня кропивницька “Зірка” вдома прийматиме полтавську “Ворсклу”.
Як повідомили у прес-службі полтавської команди, гра 24-го туру Ліги Парі-Матч між “Зіркою” та “Ворсклою” відбудеться на головному стадіоні Кропивницького.
Початок зустрічі анонсовано на 17:00.
Головним арбітром матчу призначили Івана Бондаря (Київ). Йому асистуватимуть Андрій Єремєєв (Миколаїв), Євген Петраков (Київ). 4-й арбітр — Олександр Іванов (Донецька обл.) Спостерігач арбітражу — Сергій Цимбал (Суми).
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