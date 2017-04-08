2017 04 08 12:20:55

Матч між ФК “Ворскла” та ФК “Зірка” відбудеться сьогодні

8 квітня кропивницька “Зірка” вдома прийматиме полтавську “Ворсклу”.

Як повідомили у прес-службі полтавської команди,

гра 24-го туру Ліги Парі-Матч між “Зіркою” та “Ворсклою” відбудеться на головному стадіоні Кропивницького.

Початок зустрічі анонсовано на 17:00.

Головним арбітром матчу призначили Івана Бондаря (Київ). Йому асистуватимуть Андрій Єремєєв (Миколаїв), Євген Петраков (Київ). 4-й арбітр — Олександр Іванов (Донецька обл.) Спостерігач арбітражу — Сергій Цимбал (Суми).