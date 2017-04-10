“Полтавщина восьма в країні з експорту товарів та послуг”, – Іщенко

За підсумками зовнішньоекономічної діяльності підприємств області, у 2016 році Полтавщина посіла восьме місце з експорту товарів та послуг серед областей України. Про це, під час прес-конференції в ОКІА “Новини Полтавщини”, повідомила директор Департаменту економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій облдержадміністрації Інна Іщенко.

Зовнішньоторговельний обіг товарів області за підсумками минулого року склав 2295,5 млн дол. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами складає 574,5 млн дол. Коефіцієнт покриття експорту імпортом склав 1,67 (1,61 у 2015 році).

“Поступово розширюється коло країн-партнерів області до 135 країн світу (128 країн у 2015 році). Зовнішньоекономічні відносини областю підтримуються з усіма країнами-членами Європейського Союзу”, – зазначила Інна Іщенко.

У товарній структурі експорту області переважали поставки мінеральних продуктів, продукції рослинного походження, готових харчових продуктів, засобів наземного транспорту, літальних апаратів, жирів, олій тваринного або рослинного походження, машин, обладнання та механізмів, електротехнічного обладнання, сумарна частка яких складає 90 %.

Упродовж 2016 року країнам-членам Європейського Союзу надали 40,3 % від загального обсягу експорту послуг (53,2 % у 2015 році). Найбільші обсяги послуг серед країн ЄС підприємствами області надані Німеччині (18,0% загального обсягу експорту послуг області) та Австрії (4,6 %). При цьому обсяги експорту послуг області упродовж року зросли: до Австрії − на 65,8 % та Німеччини – на 11,2 % відносно показників 2015 року.

Серед інших країн світу за обсягами експорту послуг переважають: Швейцарія (11,2 %), Російська Федерація (9,7 %), Об’єднані Арабські Емірати (6,6 %), Ізраїль (4,0 %).

“У рамках використання механізму державно-приватного партнерства в області існують об’єкти, щодо яких укладено договори оренди та спільної діяльності. Зокрема між Великокручанською сільською радою Пирятинського району та ПП „Хазар 2007” укладено три договори оренди комунального майна (оренда очисних споруд, станції підйому води та котельні) на загальну суму 15,6 тис. грн для надання послуг з очищення побутових стоків, а також забезпечення потреб населення питною водою та опаленням”, повідомила Іщенко.

Щодо укладання договорів концесії, Інна Іщенко зазначила:

“В Полтавській області у 2012 році було укладено 109 договорів концесії з ТОВ „Технопарк Комплекс Т”. Предметом цих договорів є збір, транспортування та утилізація твердих побутових відходів на території Полтавської області. З огляду на те, що жоден із зазначених договорів так і не було виконано, триває робота щодо їх виключення з Реєстру Фонду державного майна України”.

Також директор Департаменту економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій облдержадміністрації розповіла про перспективи та основні завдання у розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств на 2017 рік.