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17887553_1329583480441700_822649045_o Полтавщина Сільське господарство Суспільство 

Полтавщина візьме участь у Міжнародній агропромисловій виставці “Агро-2017”

Полтавщина візьме участь у Міжнародній агропромисловій виставці “Агро-2017”

Із 7 по 10 червня Полтавщина буде представлена на XXIX Міжнародній агропромисловій виставці «Агро-2017». З метою вдалого представлення області, профільний заступник голови ОДА Роман Товстий обговорив організаційні питання із директором Департаменту агропромислового розвитку Сергієм Фроловим. 

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Про це повідомляють на сайті Полтавської облдержадміністрації.

Заплановано, що цього року наша область буде представлена у новому стилі. За словами Сергія Фролова, уже розроблена презентація Полтавщини у 3D-форматі. Також узгодили місце розташування полтавської експозиції у Національному комплексі «Експоцентр України».

Це найбільша агропромислова виставка як в Україні, так і в Східній Європі, яка надає великі можливості для співпраці з країнами-лідерами світового аграрного сектору.

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