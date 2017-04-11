Полтавщина візьме участь у Міжнародній агропромисловій виставці “Агро-2017”

Із 7 по 10 червня Полтавщина буде представлена на XXIX Міжнародній агропромисловій виставці «Агро-2017». З метою вдалого представлення області, профільний заступник голови ОДА Роман Товстий обговорив організаційні питання із директором Департаменту агропромислового розвитку Сергієм Фроловим.

Про це повідомляють на сайті Полтавської облдержадміністрації.

Заплановано, що цього року наша область буде представлена у новому стилі. За словами Сергія Фролова, уже розроблена презентація Полтавщини у 3D-форматі. Також узгодили місце розташування полтавської експозиції у Національному комплексі «Експоцентр України».

Це найбільша агропромислова виставка як в Україні, так і в Східній Європі, яка надає великі можливості для співпраці з країнами-лідерами світового аграрного сектору.