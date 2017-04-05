Полтавщина попрощалась із загиблим 21-річним військовослужбовцем 72ОМБр Артуром Латченко (ФОТО)

«Сьогодні ми віддали останні почесті військовослужбовцю Збройних сил України солдату Артуру Латченку. 3 квітня, під час мінометного обстрілу, він отримав вогнепальне поранення несумісне з життям і загинув, як герой. Наше завдання – пам’ятати його подвиг, не забувати та передавати наступним поколінням. Загалом же, за час проведення АТО, більше сотні кращих синів Полтавщини – військових ЗСУ поклали своє життя задля збереження територіальної цілісності і незалежності нашої країни. Збройні сили стояли і стоятимуть на сторожі миру і спокою нашої держави», – сказав заступник військового комісара по роботі з особовим складом та громадськістю підполковник Едуард Бородай.
«До нашої бригади у Харків, для проходження служби, Артур прибув у лютому 2016-го. Одразу проявив себе як добрий товариш. 7 квітня він уже підписав контракт, але за умови, що хоче служити ближче до дому, а саме у роті “Полтава”, куди і був відправлений. Ніяких нарікань на службу хлопця не було, він відповідально ставився до всіх поставлених завдань. Коли ж надійшла команда направити військовослужбовців для виконання завдань у зоні АТО у складі сухопутних військ, рота “Полтава” мала відправити 19 бійців. Артур виявив бажання бути у їх числі. Пів року він разом з підрозділом тримав оборону на Шахті Бутівка. Де зарекомендував себе тільки з позитивного боку, – постійно підтримував товаришів та мужньо відбивав усі атаки противника. 3 квітня хлопець отримав осколкове поранення в шию, внаслідок отриманих ран, помер у кареті швидкої. Клопоти про поховання взяли на себе 72 ОМБр (доставка тіла) та місцевий військомат», – розповів заступник командира військової частини А1451 з морально-психологічного забезпечення підполковник Валерій Гладкий.
Побратими Артура розповіли, що хлопець найближчим часом мав їхати у відпустку та ділився планами.
«Артур відповідальний і сміливий хлопець, який ніколи не кидав товаришів у біді. Коли було важко, погано чи страшно, завжди приходив поговорити. Намагався бути у доброму гуморі та посміхатись, навіть у найтяжчі часи. За найсильніших обстрілів, «Арчі» ніколи не полишав позиції. Завжди дивувались, як нам вдавалось оминати біду. Але цього разу не вийшло… Для нас це велика втрата. Та й не тільки для нас, а для всієї України. Артур був справжнім героєм», – розповіли товарищі загиблого, військовослужбовці 72 ОМБр Сергій Радіонов та Ігор Тронь.
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