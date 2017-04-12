Полтавщина отримали 42 апарати УЗД за проектом Світового банку

У рамках проекту Світового банку Полтавщина отримала нове обладнання: 42 апарати УЗД. Фури прибули з Франції. Зустріли товар на митниці голова Полтавської ОДА Валерій Головко та директор департаменту охорони здоров’я Полтавської облдержадміністрації Віктор Лисак.

Апарати доставлять в районні лікарні, обласну лікарню, а також медичні заклади Полтави, Кременчука, Горішніх Плавнів, Лубен тощо. Вартість всього обладнання майже 1 млн доларів США.

Валерій Головко говорить, така апаратура дасть можливість робити стандартизовані методи дослідження.

«Минулого року чимало питань приділили оформленню документів, а вже цього року почали отримувати обладнання. Я вважаю, що Полтавщина на чолі з керівником департаменту охорони здоров’я добре попрацювала. Адже область потрапила до пілотного проекту. І 25% загального фінансування ми отримали для медичного обладнання Полтавщини», – сказа Валерій Головко.

Це найновіша апаратура, тому аби її запустити в роботу, потрібно навчити персонал.

«Це дасть можливість стандартизувати медичну допомогу пацієнтам з серцево-судинними захворюваннями. Все це сьогодні тут розмитнять і якнайшвидше розподілять між лікарнями », – сказав Віктор Лисак.

З наступного року Полтавщина почне отримувати обладнання для кардіологічного центру.