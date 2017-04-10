Полтавщина на 30% збільшила експорт продукції

В Україні вперше за 25 років Уряд та Міністерство економічного розвитку розробили експортну стратегію України.

Під час апаратної наради про це зазначила директор департаменту економічного розвитку та залучення інвестицій Полтавської ОДА Інна Іщенко:

“Це дорожня карта, яка розрахована на п’ять років, науковмістний документ, що має 3 цілі та понад 56 завдань. Він передбачає залучити 40 державних та недержавних інституцій для їх реалізації”.

В основу цього документу покладено стимулювання інновацій, забезпечення умов для розвитку експорту та створення експортних інституцій.

Маючи потужний промисловий і аграрний комплекс на Полтавщині впроваджуватиметься високотехнологічне машинобудування, ІТ-технології в агропромисловому комплексі, щоб якнайкраще експортувати продукцію області.

У 2016 році зовнішньоторгівельний оборот товарів і послуг Полтавщини перевищив 2,5 млрд дол. Коло ділових країн-партнерів області вдалося розширити до 135 у порівнянні із 128, які були у 2015 році.

За динамікою торгівлі товарами (2,3 млрд дол) Полтавщина посідає восьме місце серед регіонів України.

“Це достатньо хороший показник, з урахуванням того, що у державі спостерігається тенденція спаду імпорту, а ми забезпечуємо стійкі позиції”, – зазначила Інна Іщенко.

Оскільки з 1 січня минулого року запрацювала в повному обсязі угода про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС, основними партнерами Полтавщини стали близько 28 країн Європи. Обсяг експорту до них склав 579 млн дол. Найбільше область експортувала до Австрії та Німеччини. Також перед нею відкрилися країни Азії (найбільше Китай) та Африки. Натомість різко скоротився експорт до країн СНД. Інна Іщенко повідомила, що у планах на цей рік перспектива відкриття японського, турецького, єгипетського та сербського ринку. Нині на державному рівні проводяться переговори з Ізраїлем, Туреччиною та Єгиптом щодо зони вільної торгівлі.

Загалом область наростила обсяг експорту продукції на 30%. Найбільше експортувалось мінеральної, агропромислової, машинобудівної продукції, а також легкої та харчової промисловості.

У минулому році голова Полтавської ОДА Валерій Головко провів понад 30 ділових зустрічей із представниками дипломатичного корпусу іноземних держав. У свою чергу економічний департамент розробив каталог продукції товаровиробників області, який розповсюджують у всіх можливих дипломатичних представництвах.

Основними завданнями департаменту на цей рік Інна Іщенко назвала впровадження підприємствами нових управлінь якості та національних стандартів, що відповідають стандартам ЄС:

“Ми зацікавлені в збільшенні експортного потенціалу, тому будемо розвивати кооперації між товаровиробниками регіону та європейським бізнесом. Окрім цього, спонукатимемо підприємства до відкриття інновацій та експортування продукції з високою часткою доданої вартості”.

Валерій Головко зазначив, що на Полтавщині достатня кількість високотехнологічних підприємств, які мають можливість працювати в напрямку розвитку авіакомплексу: