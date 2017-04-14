Полтавщина готується до відзначення роковин Чорнобильської катастрофи

Днями, за участі заступника голови – керівника апарату ОДА Миколи Білоконя відбулася нарада з представниками структурних підрозділів та керівниками громадських організацій області щодо відзначення 31-х роковин Чорнобильської катастрофи.

Обговорили сценарний план проведення мітингу-реквієму, упорядкування території біля пам’ятного знаку жертвам Чорнобильської катастрофи, музикального супроводу тощо.

Почуття власного обов’язку перед героями висловив Микола Білокінь, який переконаний, що люди, які самовіддано ліквідували страшну техногенну катастрофу, заслуговують на високий рівень опіки державою.

У свою чергу, представники громадських організацій подякували обласній владі за всебічне сприяння у відзначенні роковин трагедії та підтримку ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС.