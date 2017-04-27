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18198710_692025074332953_6709683864183720064_n Полтавщина Суспільство 

Полтавщина: досягненя та основні показники соціально-економічного розвитку у 2016 році (інфографіка)

Полтавщина: досягненя та основні показники соціально-економічного розвитку  у 2016 році (інфографіка)

СЬОГОДНІ, У ПОЛТАВІ РОЗПОЧАВСЯ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ СЕМІНАР-НАРАДА ДЛЯ КЕРІВНИКІВ СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ОБЛАСНИХ ДЕРЖАВНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ, ЩО ОПІКУЮТЬСЯ РЕГІОНАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ

Перший інформаційний дайжест із Всеукраїнського семінару-наради для керівників структурних підрозділів обласних державних адміністрацій,що опікуються регіональним розвитком, організований Мінрегіон за сприяння програми “U-LEAD з Європою”.

Ця презентація, яка була супроводом до виступу Директора Департартаменту економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій облдержадміністрації Інни Іщенко щодо основних досягнень та показників соціально-економічного розвитку Полтавської області у 2016 році.

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