Полтавець, який просидів за гратами 20 років, вбив свого товариша (ФОТО)

Подія сталася учора близько 21-ї години в одному із сіл Кременчуцького району, до поліції про скоєне повідомили місцеві мешканці.

Як встановили працівники поліції, 45-річний місцевий мешканець, після розпиття спиртних напоїв, смертельно травмував 43-річного товариша.

Чоловік уже раніше судимий, в тому числі і за скоєння умисного вбивства. Влітку минулого року вийшов з місць позбавлення волі, де загалом повів більше 20-ти років.

«Того вечора між чоловіками після спільного вживання алкоголю виникла сварка, під час якої 45-річний чоловік завдав знайомому декілька ударів сокирою. Від отриманих травм потерпілий помер на місці,» – зазначив заступник начальника поліції Полтавської області Руслан Бірюков.

З місця події правоохоронці вилучили речові докази та затримали винуватця скоєного. На період досудового розслідування він буде перебувати в ізоляторі тимчасового тримання. Про це повідомили у ГУ НП у Полтавській області.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого статтею 115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.