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pm240image001 Кримінал Полтавщина Суспільство 

Полтавець, який просидів за гратами 20 років, вбив свого товариша (ФОТО)

Полтавець, який просидів за гратами 20 років, вбив свого товариша (ФОТО)

Подія сталася учора близько 21-ї години в одному із сіл Кременчуцького району, до поліції про скоєне повідомили місцеві мешканці.

Як встановили працівники поліції, 45-річний місцевий мешканець, після розпиття спиртних напоїв, смертельно травмував 43-річного товариша. 

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Чоловік уже раніше судимий, в тому числі і за скоєння умисного вбивства. Влітку минулого року вийшов з місць позбавлення волі, де загалом повів більше 20-ти років.

«Того вечора між чоловіками після спільного вживання алкоголю виникла сварка, під час якої 45-річний чоловік завдав знайомому декілька ударів сокирою. Від отриманих травм потерпілий помер на місці,» – зазначив заступник начальника поліції Полтавської області Руслан Бірюков.

З місця події правоохоронці вилучили речові докази та затримали винуватця скоєного. На період досудового розслідування він буде перебувати в ізоляторі тимчасового тримання. Про це повідомили у ГУ НП у Полтавській області.

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Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого статтею 115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

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