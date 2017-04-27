Полтавець виборов 3 місце у Чемпіонаті України з тхеквондо

В Одесі відбувався Чемпіонат України з тхеквондо (ВТФ) серед кадетів.

Понад 300 учасників із 21 регіону країни виборювали нагороди змагань. До складу збірної Полтавської області увійшли і спортсмени ДЮСШ №4: Володимир Ярош, Георгій Коваленко, Катерина Погребняк разом зі своїми тренерами Михайлом Шамян та Юрієм Шавиро. Про це повідомили в Полтавській міській раді.



Георгій Коваленко, виборов 3 місце Чемпіонату України з тхеквондо (ВТФ).

Георгій Коваленко (вагова категорія понад 65 кг) виборов бронзову медаль, впевнено вигравши перший бій у тхеквондиста з Чернігівської області – Олександра Сича з рахунком 7:23.

За вихід у фінал наш спортсмен зустрівся у поєдинку з Чемпіоном Європи 2017 року Іваном Чередніченко зі столиці, впевнено розпочавши двобій Георгій повів у рахунку. Упродовж зустрічі рахунок мінімально змінювався.

Володимир Ярош поступився в першому поєдинку спортсмену з Харкова – Микиті Литвинову. Попри підтримку та налаштування перед поєдинком, Володимир так і не зміг упоратись із хвилюванням, відчуваючи всю значимість та статус змагань, а вони були відбірковими з метою комплектації збірної команди України для участі у Чемпіонаті Світу та Чемпіонаті Європи.

Катерина Погребняк перед Чемпіонатом України проходила лікування після травми. Катерина неповністю відновилась, але достойно виступила виборовши 5 місце Чемпіонату.