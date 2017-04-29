Полтава і Дніпро підписали меморандум про взаємодію між інститутами громадянського суспільства (ФОТО)

Учора, делегація з Полтави відвідала місто Дніпро. Полтавські активісти приїхали до Дніпропетровщини, щоб обмінятися досвідом патріотичного виховання. У Дніпро ОДА організації двох регіонів підписали меморандум про взаємодію та співпрацю між інститутами громадянського суспільства Полтавської та Дніпропетровської областей щодо національно – патріотичного виховання населення.

До ДніпроОДА з Полтави приїхали представники громадських організацій, козачих формувань, демобілізовані, волонтери, рідні загиблих АТОвців.

“Сьогодні, ми завітали до Дніпра з певною метою. Це показати ваш унікальний музей АТО, який вразив мене. Ви були перші, хто встав із зброєю. Перші добробати тут формувалися. І ви дуже багато зробили для захисту нашої суверенної держави. Прагнемо, щоб і в Полтаві з’явився такий музей. Також ми пішли по тому шляху, що якщо показати, то потрібно мати результат, коли приїдемо назад, цим результатом буде підписання Меморандуму. Метою цього Меморандуму є консолідація зусиль сторін, спрямованих на реалізацію національно – патріотичного виховання населення. Меморандум передбачає спільну діяльність сторін задля досягнення зазначеної мети”, – сказав голова громадської ради Полтавської ОДА Володимир Голуб.

«Ми готові обмінюватися досвідом. У нас дуже активні люди, патріоти, дуже активні сім’ї загиблих. Але працювати завжди є над чим», – зазначив директор департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю ДніпроОДА Віталій Маласай.