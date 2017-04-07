Поліція вилучила у кременчуцьких браконьєрів риби на понад 12 тис. грн (ФОТО)
РейдовагрупаКременчуцькогорайонного відділення на річці Дніпро викрила два факти незаконного рибного промислу поблизу сіл Самусіївка та Максимівка Кременчуцького району.
Порушникам – 33 та 34-річні місцеві мешканці. Сума збитків, завданих живим ресурсам на водних об’єктах Полтавської області перевищує 12,5 тисяч гривень. Про це повідомили у ГУ НП у Полтавській області.
Плавзасіб, заброди та знаряддя лову вилучили. За фактами відкриті кримінальні провадження за частиною 1 статті 249 Кримінального кодексу України (Незаконне зайняття рибним промислом). Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 1 700 до 3 400 гривень або обмеження волі на строк до трьох років.
Правоохоронці Кременчуцького районного відділення поліції нагадують рибалкам, про дію нерестової заборони лову риби, яка триватиме до 20 травня скрізь, крім водосховищ, де діє заборона з 1 квітня по 9 червня.
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