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17904458_1046822635420024_8312636042316226637_n Кримінал Полтавщина Суспільство 

Поліція встановила обставини нанесення тяжких тілесних ушкоджень на Полтавщині

Поліція встановила обставини нанесення тяжких тілесних ушкоджень на Полтавщині

У Кременчуці поліція встановила обставини нанесення тяжких тілесних ушкоджень.
Від продавця місцевого магазину надійшло повідомлення, що до крамниці зайшла невідома і розповіла, що скоїла вбивство.

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На місце події прибули наряди патрульної поліції та слідчо-оперативна. Правоохоронці встановили усі обставини скоєного.

Жінкою, яка повідомила про спричинення тілесних ушкоджень знайомій, виявилась 51-річна місцева мешканка.

Подія трапилася в її приватному господарстві по провулку Арсенальному. «Між жінками, під час спільного вживання алкоголю виник конфлікт, під час якого підозрювана спричинила ножове поранення своїй знайомій. 45-річну потерпілу до лікарні госпіталізовано з проникаючою колото різаною раною», – розповів Олександр Коцар, керівник поліції Кременчука.
За фактом пригоди розпочато кримінальне провадження за статтею 121 частиною 1 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років.

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