Поліція встановила обставини нанесення тяжких тілесних ушкоджень на Полтавщині

На місце події прибули наряди патрульної поліції та слідчо-оперативна. Правоохоронці встановили усі обставини скоєного.

Жінкою, яка повідомила про спричинення тілесних ушкоджень знайомій, виявилась 51-річна місцева мешканка.

Подія трапилася в її приватному господарстві по провулку Арсенальному. «Між жінками, під час спільного вживання алкоголю виник конфлікт, під час якого підозрювана спричинила ножове поранення своїй знайомій. 45-річну потерпілу до лікарні госпіталізовано з проникаючою колото різаною раною», – розповів Олександр Коцар, керівник поліції Кременчука.

За фактом пригоди розпочато кримінальне провадження за статтею 121 частиною 1 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років.