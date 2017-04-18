Поліція встановила обставини нанесення тяжких тілесних ушкоджень на Полтавщині
Поліція встановила обставини нанесення тяжких тілесних ушкоджень на Полтавщині
У Кременчуці поліція встановила обставини нанесення тяжких тілесних ушкоджень.
Від продавця місцевого магазину надійшло повідомлення, що до крамниці зайшла невідома і розповіла, що скоїла вбивство.
На місце події прибули наряди патрульної поліції та слідчо-оперативна. Правоохоронці встановили усі обставини скоєного.
Жінкою, яка повідомила про спричинення тілесних ушкоджень знайомій, виявилась 51-річна місцева мешканка.
Подія трапилася в її приватному господарстві по провулку Арсенальному. «Між жінками, під час спільного вживання алкоголю виник конфлікт, під час якого підозрювана спричинила ножове поранення своїй знайомій. 45-річну потерпілу до лікарні госпіталізовано з проникаючою колото різаною раною», – розповів Олександр Коцар, керівник поліції Кременчука.
За фактом пригоди розпочато кримінальне провадження за статтею 121 частиною 1 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років.