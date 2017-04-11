Погода в Полтаві на 12 квітня

Погода в Полтаві на середу, 12 квітня. У середу 12 квітня в Полтаві синоптики прогнозують сонячну погоду вдень та дощі вночі.

Погода у Полтаві буде похмурою, небо лише ненадовго позбавиться хмар, але ввечері вони його знову затягнуть. Вранці очікується сильний дощ, який до полудня повинен закінчитися. Вся решта дня пройде без опадів.

Про це повідомляє meteo.gov.ua. Температура повітря вночі становитиме +4…+6 градусів, удень +11…+13. Вітер змінний, переважно західний, північно-західний. 7-12 м/с.

Народний прогноз погоди: 12 квітня вшановується пам’ять преподобного Івана Ліствичника. 12 квітня в давнину спостерігали за птахами: якщо дикі качки прилітали жирні – весна буде холодною і довгою; а якщо раптово закінчувалась тяга вальдшнепів – слід чекати скорого похолодання чи снігу. У цей час лопаються бруньки у клена.