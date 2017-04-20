Погода на 21 квітня: холодно з дощами

У п’ятницю 21 квітня в Полтаві синоптики прогнозують хмарну погоду вдень та вночі дощі.

Хмари вже з ранку вкриють небо, і похмура погода триматиметься до кінця дня. З середини дня і до його кінця йтиме дрібний дощ.

Про це повідомляє noptik.ua

Температура повітря вночі становитиме 0…+1 градусів, удень +1…+9. Вітер змінний, переважно західний 3-7 м/с.

Народний прогноз погоди: 21 квітня вшановується пам’ять святих апостолів Іродиона, Агава, Руфа, Асигкрита, Флегонта, Єрма. У народі цей день називали Родион Виверни Голоблі, Родион Льодолом, Ревучі води. Наші пращури примітили: якщо схід на Руфу ясний, то літо буде хорошим, якщо похмуро, то літо буде поганим, а якщо туманно – бути влітку негоді, якщо буде теплий вечір і тиха ніч, літо буде спекотним і сухим.