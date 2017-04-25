Погіршення погодних умов на Полтавщині не вплине на врожайність сільгоспкультур

Загрози для озимих зернових та ранніх ярих зернових та зернобобових культур заморозки не завдали. Зниження температури повітря та ґрунту, яке відмічалося на більшій частині території області, може завдати шкоди плодовим деревам, які перебувають у фазі цвітіння, кущам та раннім сортам суниці, які вже цвітуть.

На Полтавщині посіяно ярих культур на площі 317,0 тис га, в тому числі ранніх зернових та зернобобових 110,5 тис га, або 98% до прогнозу з них ячменю 92,2 тис га (96%), гороху – 10,9 тис га (123%). Завершено посів цукрового буряка на площі 36,0 тис га (103%). Продовжується посів соняшнику, який посіяно на площі 143,0 тис га (47%), кукурудза на 33,0 тис га (6%). Також розпочато посів сої на площі 1,3 тис га.

На сьогодні отримано сходи ячменю та вівса на 90% площ, гороху – на 40% площ, цукрових буряків – на 43% площ. Кукурудза та соняшник ще не зійшли. За попередніми даними, посіви ярих культур на сьогодні ще не постраждали, повідомили в ОДА.