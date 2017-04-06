2017 04 06 14:22:12

Поет Сергій Жадан презентує у Полтаві свою збірку «Тамплієри»

10 квітня о 18:30 у Полтавському краєзнавчому музеї відбудеться вечір поета та прозаїка Сергія Жадана. Автор читатиме як нові поезії з крайньої книги «Тамплієри», так і старі вірші з попередніх збірок.

За словами самого Жадана, «Тамплієри» — це «39 віршів про війну, яку ніхто не оголошував, про біль, із яким ніхто не може впоратися, про любов, від якої ніхто не може відмовитися, та надію, на якій усе тримається». Ілюстрації до книги, яка вийшла в чернівецькому видавництві «Meridian Czernowitz», робив відомий одеський художник Олександр Ройтбурд.

Сергій Жадан народився 1974 року в Старобільську Луганської області. Наразі живе в Харкові. Він — автор романів «Депеш Мод», «Ворошиловград», «Месопотамія», поетичних збірок «Цитатник», «Ефіопія» тощо. За романом Жадана «Ворошиловград» наразі знімають фільм. Автора називають одним з п’яти українських письменників, які мають шанс отримати Нобелівську премію з літератури (http://nv.ua/ukr/style/blogs/5-ukrajinskih-pismennikiv-jaki-pretendujut-na-nobelivsku-premiju-853613.html).

Організатори заходу — незалежне мистецьке об’єднання «Magnum Opus», яке вже давно хотіло привезти до Полтави Жадана як поета. Востаннє до нашого міста письменник приїздив у грудні 2016 року з гуртом «Собаки в космосі». Як поет автор приїздив до Полтави у березні 2015 року, коли в рамках туру 33 містами України презентував свою збірку «Життя Марії».

Після Полтави автор виступить з книгою у Хмельницькому, Києві та Харкові.

Нагадаємо, у липні 2016 року книга Сергія Жадана «Месопотамія» отримала щорічну премію Президента України «Українська книжка року». Її грошову частину поет витратив на допомогу школам та дитсадочкам Станиці Луганської.

Ціна квитків за передпродажем — 50 грн (в день заходу — 70 грн).

З приводу додаткових питань: 097-189-04-85 (Олександр Ткаченко).

Роман Повзик, незалежне мистецьке об’єднання «Magnum Opus»