Платниками податків Миргородської ОДПІ сплачено понад 128 млн грн податків та зборів

Доходи місцевих бюджетів у першому кварталі цього року склали 128,7 млн. грн. податкових платежів. Це на 22,2 млн. грн. більше від очікуваного та на 28,8 млн грн. більше за відповідний період минулого року.

Платниками Миргородщини сплачено 70,4 млн грн, В.Багачанського району – 25,4 млн грн, Шишацького – 32,9 млн грн. У березні доходи місцевих бюджетів склали 39,3 млн грн.

Найбільше надійшло податку на доходи фізичних осіб, якого у першому кварталі мобілізовано в сумі 75,3 млн грн. Суб’єкти малого підприємництва сплатили 18,6 млн грн єдиного податку. Надходження акцизного податку з роздрібного продажу підакцизних товарів з початку 2017 року склали 3,1 млн грн, повідомили в ДФС.