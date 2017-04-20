ПісніВійни: “Кіборг” Станіслав Паплінський і Kozak System записали пісню “Воля”

Воїн АТО був у полоні терористів понад півроку, і саме у неволі написав вірш, який став піснею. На музику поезію поклав івано-франківський музикант Мартін Небо.

Для альбому #ПісніВійни пісню “Воля” записано в унікальному дуеті автора-бійця Станіслава Паплінського і фронтмена відомого гурту Kozak System Івана Леньо, повідомляє 24 Канал.