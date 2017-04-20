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#ПісніВійни: “Кіборг” Станіслав Паплінський і Kozak System записали пісню “Воля”

#ПісніВійни: “Кіборг” Станіслав Паплінський і Kozak System записали пісню “Воля”

Відбулась прем’єра  восьмого синглу у рамках масштабного соціально-мистецького проекту #ПісніВійни. Автор слів до пісні “Воля” – кіборг Станіслав Паплінський.

Воїн АТО був у полоні терористів понад півроку, і саме у неволі написав вірш, який став піснею. На музику поезію поклав івано-франківський музикант Мартін Небо.

Для альбому #ПісніВійни пісню “Воля” записано в унікальному дуеті автора-бійця Станіслава Паплінського і фронтмена відомого гурту Kozak System Івана Леньо, повідомляє 24 Канал.

“Пісня “Воля” – про те, що у жодному разі не можна здаватися, а треба за будь-яких обставин йти до перемоги. Війна повинна бути закінчена тільки нашою перемогою – не домовленостями, не компромісами”, – зазначив воїн АТО Станіслав Паплінський.

 

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