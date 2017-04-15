Після Великодня очікується різке похолодання

Після Великодня прийде різке похолодання

Подекуди температура опуститься до “мінусових” позначок.

Про це у Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко.

Вона зазначила, що за попередніми прогнозами, з 19 квітня очікується серйозний, потужний та тривалий заток холодного повітря.

Денна температура не перевищуватиме +10 градусів, а буде нижчою, а вночі ймовірні “нулі” і навіть нижче. При поєднанні опадів та такої низької температури, тобто, близько нуля і нижче, можливий мокрий сніг,

– додала синоптик.

За словами Діденко, найбільш несприятливою погода буде в західних областях України і цей холод затримається в Україні щонайменше до кінця наступного тижня.