Після Великодня очікується різке похолодання
Після Великодня прийде різке похолодання
Подекуди температура опуститься до “мінусових” позначок.
Про це у Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко.
Вона зазначила, що за попередніми прогнозами, з 19 квітня очікується серйозний, потужний та тривалий заток холодного повітря.
Денна температура не перевищуватиме +10 градусів, а буде нижчою, а вночі ймовірні “нулі” і навіть нижче. При поєднанні опадів та такої низької температури, тобто, близько нуля і нижче, можливий мокрий сніг,
– додала синоптик.
За словами Діденко, найбільш несприятливою погода буде в західних областях України і цей холод затримається в Україні щонайменше до кінця наступного тижня.