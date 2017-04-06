2017 04 06 21:31:50

Після вчорашніх сутичок у Полтаві люди вийшли під стіни міської ради

У Полтаві люди, які під стінами мерії вимагали скликання позачергової сесії міськради, прийшли до поліції і наполягають доказів розслідування вчорашніх подій.

У Полтаві мітингувальники звернулися до поліції з низкою вимог,якщо їхні вимоги не будуть виконані, то протистояння триватиме і громада може вдатися до радикальніших дій.

Про це повідомляє УНН-Центр.

«Активісти вмагають, аби поліція у понеділок відзвітувалася про хід розслідування та назвала імена винуватців, які нанесли ножових поранень активістам», – йдеться в повідомленні.

Ухвали рішення, що 7 квітня о 10:00 депутати міськради зберуться в сесійній залі і вимагатимуть у міського голови скликати позачергову сесію, на якій мають скасувати рішення про дозвіл забудови арки.