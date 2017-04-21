Підсумки тижня: Діяльність Держгеокадастру в цифрах

Організація земельних торгів. За тиждень з 14 до 21 квітня 2017 року головні управління Держгеокадастру в областях включили до переліку земельних ділянок державної власності, права оренди на які можуть бути реалізовані на земельних торгах, 37 ділянок. Загальна площа запропонованих земельних ділянок становить 730,85 гектара. З них: у Рівненській області до переліку додано 16 ділянок (163,15 га), в Одеській – 14 (313,17 га), у Кіровоградській – 6 (248,23 га), у Черкаській – 1 (6,30 га).

Усього станом на 21 квітня 2017 року перелік включає 5 679 земельних ділянок загальною площею 114 756,52 гектара.

Виділення землі учасникам АТО. За тиждень головними управліннями Держгеокадастру в областях прийнято 1 259 наказів про виділення земельних ділянок учасникам АТО та родинам загиблих воїнів. Найбільше наказів про передачу земельних ділянок із земель сільськогосподарського призначення державної власності прийнято головними управліннями Держгеокадастру у Волинській – 144, Житомирській – 139, Харківській – 119, Полтавській – 115 областях.

За тиждень головними управліннями Держгеокадастру в областях надано у власність учасникам АТО 386 земельних ділянок загальною площею 593,45 гектара. Найбільше ділянок із земель сільськогосподарського призначення державної власності надано у Вінницькій – 71, Полтавській – 45, Харківській – 33, Волинській – 26 областях.

Ведення земельного кадастру. Державні кадастрові реєстратори протягом тижня зареєстрували 27 362 земельні ділянки та видали 16 999 витягів із Державного земельного кадастру про земельну ділянку. Усього з початку року за заявами громадян зареєстровано 437 252 земельні ділянки та видано 337 382 витяги з кадастрової системи про земельну ділянку.

Екстериторіальність погодження проектів землеустрою. За тиждень з 14 до 21 квітня 2017 року до територіальних органів Держгеокадастру надійшло на погодження за принципом екстериторіальності 4 376 проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок. За цей період експертами опрацьовано 5 423 проекти.

Усього з початку реалізації пілотного проекту із запровадження принципу екстериторіальності погодження проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки до територіальних органів Держгеокадастру надійшло 91 584 проекти землеустрою. Станом на 21 квітня експертами опрацьовано 86 652 проекти.

Прес-служба Держгеокадастру