Підприємства Полтавщини відшкодували майже півмільйона гривень збитків, нарахованих Екоінспекцією

Державна екологічна інспекція в Полтавській області прозвітувала про підсумки робот протягом 1 кварталу 2017 року.

Протягом кварталу інспектори здійснили 33 планових та 69 позапланових перевірок 38 об’єктів державного нагляду.

За порушення природоохоронного законодавства складено 22 протоколи, з них 4 передано для розгляду у судові органи. Винесено 19 постанов про притягнення до адміністративної відповідальності посадових осіб та громадян і фактично стягнуто 5576 грн.

До правоохоронних органів передано 10 матеріалів, з них половина — з ознаками кримінального правопорушення.

Начальник Державної екологічної інспекції у Полтавській області Вадим Осипенко говорить, що головний здобуток першого кварталу — те, що осіб, які порушили природоохоронне законодавство примушують сплачувати заподіяні державі збитки:

— Ми підходимо до цього питання комплексно й поступово. Долучаємо не тільки інспекторів, а й юристів.

Загальна сума нарахованих збитків — 2,37 млн грн. По 42 розрахованим збиткам на суму 2,046 млн грн ведеться претензійно-позовна робота. А збитки на суму 323,8 тис грн заподіяні державі невстановленими особами.

Наразі відшкодовано 59 збитків на суму 458,5 тис грн.

За словами завідувача юридичного сектору – юристконсульта екоінспекції Людмили Хоміч нині близько 30 справ перебувають на розгляді у адміністративному та господарському провадженні.

На сьогодні екологічний та радіологічний контроль здійснюється на 5 постах у Кременчуці, Горішніх Плавнях, Гадячі, Миргороді та Полтаві.

Відділ інструментально-лабораторного контролю провів інструментально-лабораторні вимірювання на 4 об’єктах. Взяв 12 проб води та виконав 259 інструментально-лабораторних визначень показників складу та властивостей.

Протягом роботи були виявлені незначні недоліки і налаштовані їх вирішити колегіально.