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Під час пожежі на Полтавщині знайшли труп

Під час пожежі на Полтавщині знайшли труп

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Вчора, 14 квітня, близько третьої години дня в одному з будинків селища Кунцівка Кобеляцького району  у приватному житловому будинку на вул. 1-го Травня виникла пожежа.

Загоряння виникло у кімнаті будинку.

Під час гасіння вогню бійці ДСНС виявили тіло загиблого 55 -річного власника будинку.

Внаслідок пожежі знищено меблі та речі домашнього вжитку.

Обставини загибелі чоловіка та причину пожежі наразі встановлюють фахівці.

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