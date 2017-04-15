Під час пожежі на Полтавщині знайшли труп
Під час пожежі на Полтавщині знайшли труп
Вчора, 14 квітня, близько третьої години дня в одному з будинків селища Кунцівка Кобеляцького району у приватному житловому будинку на вул. 1-го Травня виникла пожежа.
Загоряння виникло у кімнаті будинку.
Під час гасіння вогню бійці ДСНС виявили тіло загиблого 55 -річного власника будинку.
Внаслідок пожежі знищено меблі та речі домашнього вжитку.
Обставини загибелі чоловіка та причину пожежі наразі встановлюють фахівці.