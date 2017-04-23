Під Авдієвкою загинув український військовослужбовець

Як повідомляє прес-центру штабу АТО, внаслідок обстрілу опорного пункту підрозділу однієї з механізованих бригад, особовий склад якого виконує бойові завдання неподалік Авдіївки, загинув військовослужбовець Збройних Сил України.

На даному напрямку противник застосовував 120-міліметрові міномети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Ситуація в районі проведення АТО залишається напруженою, але контрольованою Збройними Силами України.

За минулу добу підрозділи російсько-окупаційних військ здійснили 46 обстрілів позицій українських захисників.

Найбільшу кількість збройних провокацій ворога було зафіксовано на Донецькому напрямку. Так, з мінометів калібру 82-мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів противник відкривав вогонь по опорних пунктах поблизу Авдіївки, шахти «Бутівка», Верхньоторецького та Луганського. По захисниках Зайцевого, Пісків та Кам’янки гатив з гранатометів та кулеметів великих калібрів. Озброєння БМП застосовував в районі населених пунктів Луганське та Зайцеве. Поблизу шахти «Бутівка» діяли ворожі снайпери.

На Приморському напрямку, вогнем мінометів калібру 82-мм противник накривав оборонців Широкиного та Марїнки. З озброєння БМП, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів ворог гатив по морських піхотинцях під Водяним. Кулемети великих калібрів застосував у районі Лебединського, а поблизу Тарамчука та Гнутового – стрілецьку зброю.

На Луганському напрямку, з великокаліберних кулеметів, мінометів калібрів 120-мм та 82-мм противник вів вогонь по позиціях поруч Катеринівки. Зі стрілецької зброї бив по опорних пунктах наших військ поблизу Станиці Луганської та Валуйського.