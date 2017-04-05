2017 04 05 14:09:55

Первинна медицина має бути в центрі уваги реформи охорони здоров’я , – Зубко

Первинна медицина має бути в центрі уваги реформи охорони здоров’я. В першу чергу, йдеться про повернення педіатрії та підсилення дільничних лікарів. Про це заявив на засіданні Уряду Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко під час розгляду законодавчого пакету щодо реформи галузі охорони здоров’я.

«В концепції реформи медицини має бути чітке визначення оплати праці дільничних лікарів. Адже це їхня мотивація у наданні якісних послуг. Контролювати якість медичних послуг повинна новостворена Національна служба здоров’я», – зазначив Геннадій Зубко.

Також Віце-прем’єр-Міністр звернув увагу на надання послуг з естетичної медицини для бійців АТО, «В країні є учасники та ветерани АТО, і тому, естетична медицина має входити до переліку обов’язкових послуг для цієї категорії людей», – підкреслив Зубко.

Прес-служба Віце-прем’єр-міністра України