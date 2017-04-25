Перспективи роботи Пенсійного фонду Полтавщини (ВІДЕО)

Про перспективи роботи ПФ Полтавщини розповіли сьогодні, на прес-конференції в ОКІА “Новини Полтавщини”, начальник ГУ Пенсійного фонду України у Полтавській області Володимир Тараторін та перший заступник начальника ГУ Пенсійного фонду України у Полтавській області Володимир Носенко.

Першочерговим завданням є легалізація зайнятості населення та повне впровадження нових мінімальних стандартів в оплаті праці, оскільки в області налічується ще близько 33 тис. осіб, які отримують зарплату менше 3200 грн. Це 12% від загального числа працюючих (275,4 тис. чол.). Також необхідно припинити тенденції до зменшення штатних працівників, які в першому кварталі мали місце в м. Кременчуці (-590 чол.), в Карлівському (-247 чол.), Лубенському (-162 чол.), Глобинському (-137 чол.) районах, хоча за цей період і було легалізовано 365 нових робочих місць.

Погашення боргів по всіх пенсійних платежах.

“У даний час загальна сума заборгованості становить 174 млн грн, що вище на 4,7 млн грн порівняно з початком року. У зв’язку з поверненням органам Пенсійного фонду пільг по сплаті судового збору планується активізувати роботу щодо примусового стягнення існуючих боргів”, – зазначив перший заступник начальника ГУ Пенсійного фонду України у Полтавській області Володимир Носенко.

Також керівництво ПФ відзвітувалося про проведену роботу за І квартал цього року.

“За підсумками І-го кварталу цього року до бюджету Пенсійного фонду Полтавської області надійшло 938 млн грн пенсійних платежів, адміністрування яких здійснюють органи Державної фіскальної служби і органи Пенсійного фонду. Це 117,5% від доведених планових показників. Самозабезпечення власними коштами на виплату пенсій у І-му кварталі 2017 року збільшилося на 3% і становить 41%. Інша частина (59%) – це дотації з Пенсійного фонду України”, – повідомив начальник ГУ Пенсійного фонду України у Полтавській області Володимир Тараторін.

У І-му кварталі цього року закінчено 2-й етап реорганізації органів Пенсійного фонду, під час якого з 18 територіальних управлінь Фонду залишено 13. Незважаючи на скорочення, підрозділи, в яких отримували пенсійні послуги громадяни, продовжують функціонувати в колишньому режимі. Більш того, зараз вже відкрито два агентських пункти по обслуговуванню громадян в об’єднаних територіальних громадах і ця робота буде активно продовжуватись. Розширено коло осіб, які отримують послуги дистанційно, – через веб-портал Пенсійного фонду України. Кількість користувачів у І-му кварталі збільшилася на 13%, зараз їх 18 тис. чол.