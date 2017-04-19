Персонал Кременчуцької виховної колонії вивчили основні положення ЗУ «Про пробацію»

Сьогодні співробітники відділу соціально-виховної та психологічної роботи Кременчуцької виховної колонії Північно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції додатково ознайомилися та вивчили основні положення Закону України «Про пробацію».

Заняття відбулись в рамках Школи психолого-педагогічної майстерності. До установи завітала фахівець Кременчуцького міськрайонного відділу органу з питань пробації Оксана Моріна.

Слухачі ознайомилися з основними міжнародними рекомендаціями з питань пробації та визначальними принципами Ради Європи. Більш детально вивчили мету, завдання, підстави, види пробації, правовий статус персоналу органу пробації та суб’єктів пробації, які визначені в Законі України «Про пробацію».

Співробітники розглянули методику оцінки ризиків і потреб засуджених, виділили основні фактори, що впливають на вчинення повторних злочинів. Поділилися один з одним досвідом із власної службової діяльності щодо проблем, які виникають у засуджених після звільнення. Основну увагу приділили етапам підготовки засуджених до звільнення та принципам, на яких повинна будуватися діяльність персоналу по підготовці засуджених до звільнення.

Прес-служба Північно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції