2017 04 07 16:42:10

Перший заступник та заступник голови Полтавської обласної ради розповіли про подальші дії стосовно арки “Газетний ряд” (ВІДЕО, ФОТО)

Сьогодні у прес-центрі ОКІА “Новини Полтавщини” відбулася прес-конференція першого заступника голови Полтавської обласної ради Євгенія Холода (фракція ВО “Батьківщина”), заступника голови Полтавської обласної ради Анатолія Ханка (фракція ВО “Свобода”) з приводу подій, що відбулися в Полтаві 5 квітня ( “Газетний ряд”).

Заступник голови Полтавської обласної ради Анатолій Ханко висловив свою позицію стосовно подій, що відбулися 5 квітня у центрі міста Полтава.

“Арка об єднала політичні партії різних спрямувань, людей різних ідеологій. На мою думку, в даному випадку, то була своєрідна битва за справедливість. В зв` язку з бездіяльністю деяких органів ми отримали жахливі наслідки. Ряд питань готується депутатами фракцій “Свобода” та “Батьківщина” на майбутню сесію Полтавської обласної ради. Звернення до відповдних органів про закриття і притягнення до кримінальної відповідальності керівництва та працівників охоронної фірми “Скорпіон – 2016″. Нас не влаштовує просто ліквідація ліцензії, винні мають бути покарані. Ми готуємо звернення до Міністра внутрішніх справ Арсена Авакова стосовно кадрових рішень по ситуації в Полтавській області. Розпуск атестаційної комісії Полтавської поліції, в якому діє монополізм однієї людини. Ми готуємо звернення до політичної партії БПП, стосовно висновків, до депутатів полтавської обласної та міської ради, які допустили криваву ситуацію. Ми будемо звертатись стосовно позбавлення мандатів причетних депутатів до цих подій. Також буде звернення до Полтавської міської ради стосовно ініціювання недовіри меру. Першого заступника міського голови Михайла Шевченка, також, у відставку”, – повідомив Анатолій Ханко.

Заступник голови розповів, що був присутній біля арки “Газетний ряд” коли сталася кривава бійка.

“Я бачив, як поліціянти затримували наших хлопців. Я не бачив жодного моменту коли затримували тих, хто сидів у арці, тих хто били”, – сказав Ханко.

Заступник голови додав, що :”…буде ініційована перевірка силових федерацій з якими співпрацює обласна рада та ОДА”.

Перший заступник голови Полтавської обласної ради Євгеній Холод розповів хто є справжнім власником охоронної структури “Скорпіон – 2016”. Оскільки він є депутатом від Кременчука, то дуже добре володіє інформацією стосовно даної теми.



“Дивлячись на інформацію, що пролунала в ЗМІ, Полтавська область далека від спокійного регіону. Було сказано, що тітушки і охоронна фірма з міста Кременчук. Оскільки я депутат від Кременчука, то дуже добре володію інформацією стосовно даної теми. За кожною справою, за кожною дією стоять конкретні особи. Охоронна структура “Скорпіон – 2016″ належить керівнику фракції Полтавської обласної ради та керівнику фракції міської ради від опозиційного блоку. Люди, які працюють на структуру приймали участь у буремних подіях 2014 року, це ті тітушки, які були помічені в розгоні на ринку в Києві, зараз вони добрались до Полтави. Так трапилось тому, що прокурор міста Кременчук не може розібратися з кримінальними справми порушеними стосовно них”, – розповів Євгеній Холод.

Перший заступник звернувся до головного прокурора Полтавської області Миколи Кармазіна з проханням зняти з посади прокурора Кременчука, так як він не справляється зі своїми обов`язками.

Також Холод звернувся до головного поліціянта Полтавської області Олега Беха.

“Всім відомо, що власницею славнозвісних МАФів та ларьків є депутат Полтавської обласної ради від партії БПП Ірина Степаненко, а не брат. Жінка виступає керівником атестаційної комісії в ГУ НП Полтавської області. Пане Бех, розпустіть цю комісію. Вона ганьбить вас. Ви стаєте заручниками безладу, що робить Степаненко. На наступній сесії депутати обласної ради визначаться з іншою гідною кандидатурою”, – повідомив Холод.

Представники Полтавської обласної ради зазначили, що дані події їх стурбували. Забудови потрібно не призупинити а ввести мораторій. Винні мають бути покарані. За словами Холода та Ханка єдиний вихід з ситуації – перевибори.