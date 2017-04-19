Перший полтавський пам’ятник встановили на згадку про Полтавську битву

У 1778 р. Полтаві, поряд зі Спаським храмом спорудили перший пам’ятник на честь Полтавської битви.

Його встановив бургомістр полтавського магістрату Руденко, батько якого був учасником подій.

Це була цегляна колона на постаменті, пофарбована у зелений колір, увінчувала яку позолочена куля, а згодом корона. Біля підніжжя – два юнаки в античному одязі. У п’єдесталі була вмонтована мідна дошка із зображенням Полтавської битви і написом. Автор гравюри – П. Балабін (за картиною Дені Мартена).

У 1811 р. пам’ятник був розібраний, дошку перенесли до Воскресєнської церкви, яка стояла на місці нинішнього музичного училища (храм знищений в 1930-х рр.). У 1909 р. її передано до відкритого музею Полтавської битви, після 1917 р. – до Полтавського краєзнавчого музею. Тепер дошка – експонат Музею історії Полтавської битви.