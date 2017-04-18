Перших призовників з Козельщини відправили на військову службу

На строкову службу з району відправили перших 4-х призовників.

Про це повідомили в Козельщинські РДА.

Проводжати призовників приїхали батьки та друзі

Як пояснив військовий комісар Козельщинського РВК Юрій Кушко, цього року на строкову військову службу з Козельщинського району планується призвати 12 юнаків віком від 20 до 25 років. Половина з них потрапить до військових частин та навчальних центрів Збройних Сил Україна, а друга буде проходити службу в частинах Національної гвардії. Служити вони будуть 18 місяців, а ті, хто має вищу освіту – рік.

Всім новобранцям виповнилося по 20-25 років, за станом здоров’я вони придатні до проходження військової служби та пройшли професійно-психологічне вивчення.