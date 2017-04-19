Перші 47-м призовників відправилися з обласного збірного пункту набувати військових навиків

Перші 47-м призовників з Полтавщини відправилися з обласного збірного пункту набувати військових навиків

Із майже 9-ти тисяч громадян призовного віку (від 20 до 27 років), які підлягають виклику на призовні комісії на строкову службу з Полтавської області у квітні-травні буде призвано – 545 чол.

Але враховуючи досить високі вимоги до стану здоров’я, морально-ділових якостей, фізичної підготовленості – не кожен юнак який бажає служити може бути придатним до військової служби. Хлопці в основному бажають служити в елітних військових частинах Збройних Сил України, частинах спецпризначення Національної гвардії України і по можливості їхні прохання призовними комісіями враховуються.

Починаючи з квітня в рамках весняної призовної компанії 2017 року розпочав свою роботу обласний збірний пункт Полтавського обласного військового комісаріату. З усієї області до збірного пункту прибувають автобуси з призовниками, яких рішенням районних (міських) призовних комісій призвано на строкову військову службу. На призовному пункті їх зустрічає адміністрація призначена з однієї з військових частин м. Полтави, хлопці проходять перший інструктаж, отримують перші настанови від старшини збірного пункту.

Протягом 3-х днів призовники будуть оглянуті на контрольному медичному огляді обласною військово-лікарською комісією з ними також проведуть додатковий професійно-психологічний відбір. Після чого призовник уже у складі команди направляється до представника військової частини до якої від призначений для проведення індивідуальної бесіди та контрольного огляду та опитування. І тільки на третій день приймається остаточне рішення про відправлення юнака до конкретної військової частини чи навчального центру. І вже військовослужбовець у складі команди та супроводі старшого офіцера вибуває до місця подальшої служби.

На 25 квітня 2017 року на 11.00 запланована урочиста відправка юнаків з обласного збірного пункту , запрошуються гості, засоби масової інформації.

Ну а сьогодні 19 квітня понад 47 військовослужбовців направлені до навчальних центрів Збройних Сил України та Національної гвардії України. Понад місяць всі пройдуть курс початкової підготовки, приймуть військову присягу і будуть оволодівати військовими навиками у військових частинах.

До речі призовникам, згідно з постановою КМУ №587 від 12.08.2015 «Про затвердження Порядку виплати грошової допомоги громадянам України, які призиваються на строкову військову службу», виплачується допомога громадянам України, які призиваються на строкову військову службу, у розмірі двох мінімальних заробітних плат – 3 тис. 200 грн. Термін строкової служби становить 18 місяців, ті, що мають вищу освіту та ступінь магістра – 12 місяців.

Також згідно зі ст. 119 Трудового кодексу України, під час дії особливого періоду за військовослужбовцями, призваними на строкову військову службу, зберігається їхня середньомісячна заробітна плата, а також робоче місце на весь термін проходження служби.

Заступник військового комісара по роботі з особовим складом

Полтавського обласного військового комісаріату

Едуард БОРОДАЙ, підполковник