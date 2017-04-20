Переукладання контрактів та підтримка обдарованих дітей і молоді, – відбулося засідання постійної комісії облради

Учора на базі Полтавської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів Полтавської обласної ради відбулося виїзне засідання постійної комісії обласної ради з питань освіти, науки та культури.

У засіданні, яке вів голова комісії Сергій Шевчук, взяли участь депутати-члени комісії: Петро Ворона та Олександр Путря, начальник Управління культури облдержадміністрації Геннадій Фасій, директор Департаменту освіти і науки облдержадміністрації Олена Харченко, начальник Управління у справах сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації Олександр Буцький, керівники обласних закладів освіти та культури, представники громадськості, представники ЗМІ.

Відповідно до порядку денного, комісія розглянула питання, які внесені до порядку денного пленарного засідання п’ятнадцятої сесії обласної ради сьомого скликання.

Першим розглянули питання про керівників суб’єктів господарювання спільної власності територіальних громад області щодо переукладання трудових контрактів. Заслухавши звіти керівників, депутати продовжили термін дії контрактів з директором Майорщинської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату Гребінківського району Полтавської обласної ради Ричкою Надією Миколаївною строком на 5 років, з директором Комунального підприємства культури і мистецтв «Полтавська обласна філармонія» Тищиком Олегом Борисовичем строком на 5 років, з директором Комунального вищого навчального закладу Полтавської обласної ради «Полтавське музичне училище ім. М.В. Лисенка» Демченком Миколою Миколайовичем строком на 5 років та підтримати укладення трудового контракту з Максименко Мариною Григорівною на посаду директора Полтавської обласної бібліотеки для юнацтва ім. Олеся Гончара строком на 5 років, яка пройшла конкурсний відбір.

Також депутати підтримали звернення начальника Управління у справах сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації Буцького О.В. про перепідпорядкування Полтавського обласного дитячого оздоровчого центру «Маяк» Полтавської обласної ради від Департаменту освіти і науки облдержадміністрації до Управління у справах сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації.

Депутати, розглянувши питання освітнього характеру, вирішили рекомендувати Департаменту освіти і науки Полтавської облдержадміністрації забезпечити адресну підтримку обдарованих і талановитих дітей та молоді шляхом надання грошових винагород переможцям фінального етапу Всеукраїнських турнірів з навчальних предметів. Крім того, у зв’язку з переповненістю дитячих садочків, особливу увагу освітян звернули на роботу існуючих дошкільних навчальних закладів і можливість відновлення роботи закритих дитячих садочків.

Також депутати розглянули питання про перейменування Полтавської спеціалізованої школи-інтернату № 2 І-ІІІ ступенів Полтавської обласної ради на честь Софії Русової та погодили внесення змін до програми «Опікуємося освітою» на 2017-2020 роки та обласної Програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2015-2019 роки.