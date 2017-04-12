“Переплата” за рахунок власних платежів залищається на рахунку субсідіанта

Сім’ї, яким з причин несвоєчасного подання місцевими органами влади інформації про склад зареєстрованих осіб та надавачами послуг – про перелік житлово-комунальних послуг і встановлених тарифів, субсидія нарахована «заднім числом», зможуть використати «переплату» в повному обсязі.

Субсидія призначається з моменту подання заяви та, відповідно, здійснюється перерахунок коштів. Але бувають випадки, їх меншість, коли документи оформлені, до прикладу, з січня, а субсидія надійшла у квітні.

Якщо сім’я весь цей час – у січні, лютому, березні – сумлінно сплачувала рахунки за комунальні послуги і на момент надходження субсидії у неї на рахунках з’явилася переплата за рахунок власних платежів, то така сім’я вправі скористатися нею коли завгодно. Наприклад, якщо родина користується газом, то переплату можна використати у літні місяці або тримати її до зими; якщо централізоване опалення – кошти знаходитимуться на рахунку до наступного опалювального сезону.

Постачальники послуг зобов’язані відображати переплату у платіжках та не повинні «ігнорувати» право людини нею скористатися. Відповідний механізм зафіксовано у Постанові КМУ № 534, зокрема у формулі розрахунку повернення зекономлених субсидій.

Зауважимо, що мова йде саме про випадки, коли субсидія надходить до адресата із запізненням, обумовленим затримкою із звіркою інформації про склад сім’ї та тарифи в місті. У всіх інших випадках, якщо сім’я використала менше, ніж встановлено соціальним нормативом, у наступному місяці вона має законне право використати зекономлені кошти у рахунок наступних платежів, в тому числі обов’язкової плати за комуналку.