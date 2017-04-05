2017 04 05 14:30:37

Патріарх УГКЦ освятить у Полтаві місце під будівництво майбутнього храму і проведе службу

7 квітня о 11:00 у храмі Пресвятої Трійці УГКЦ у Полтаві проведе службу Глава Української Греко-Католицької Церкви Блаженніший Патріарх Святослав (Шевчук).

Заходи, пов’язані з візитом Глави УГКЦ розпочнуться літургією. Опісля відбудеться освячення наріжного каменю під будівництво майбутнього храму.

Предстоятель Української Греко-Католицької Церкви Святослав Шевчук народився 5 травня 1970 року у Стрию Львівської області. У період підпільної діяльності УГКЦ священики служили літургію в родинному домі Шевчуків.

У 1991–1992 роках він навчався в Центрі філософсько-богословських студій «Дон Боско» у Буенос-Айресі (Аргентина), а у 1992–1994 роках — у Львівській Духовній Семінарії Святого Духа. У 1994–1999 роках навчався у Папському університеті св. Томи Аквінського (Рим, Італія).

23 березня 2011 року виборчий Синод єпископів УГКЦ обрав єпископа Святослава Шевчука Верховним архієпископом Києво-Галицьким, Главою Української греко-католицької церкви. Цей вибір затвердив Папа Римський Бенедикт XVI.

Окрім рідної, Шевчук вільно володіє англійською, італійською, іспанською, польською, російською, латиною, грецькою, та старослов’янською мовами.

У Полтаві Патріарх буде вперше. Отець Юрій Кролевський говорить, що це — справді історична подія:

— Наша Церква сьогодні стрімко розвивається у Центральній Україні і приїзд до Полтави нашого Патріарха зробить ще один крок у її розвиток у полтавській громаді.

Нагадаємо, 17-19 березня до Полтави з лекціями про цінності приїздив настоятель монастиря св. Юрія у Червонограді (Львівська область) отець Ігнатій Москалюк.

Храм Пресвятої Тройці УГКЦ у Полтаві знаходиться за адресою: Липнева, 32 (за зупинкою ГРЛ). У разі додаткових питань: 050-661-30-35 (о. Максим).

Роман Повзик