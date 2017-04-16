ПАСХАЛЬНЕ ПОСЛАННЯ ВИСОКОПРЕОСВЯЩЕННОГО АФАНАСІЯ, АРХІЄПИСКОПА ХАРКІВСЬКОГО І ПОЛТАВСЬКОГО священству, чернецтву і всім вірним Харківсько-Полтавської єпархії Української Автокефальної Православної Церкви

Христос воскрес!

Ці урочисті слова переможно входять у серце кожного з нас і там, в його глибині, пробуджують радість зустрічі з воскреслим Господом нашим Ісусом Христом, заповнюючи нею кожну підвалину нашого людського єства. Воскресіння Христове осяяло нас невмирущим Світлом Царства Божого, Світлом торжествуючої пасхальної радості, адже Воскресіння – основа нашого життя, яке перемогло гріх і смерть завдяки жертовному подвигу Сина Божого.

Жертва Господа нашого Ісуса Христа, Його світле Воскресіння принесли людству незнану до того свободу – свободу від гріха й смерті. Але тільки той отримує свободу, хто віддає себе у волю Христа Спасителя, приймаючи Його як «шлях і істину й життя» (Ін.,14:6). Адже сказав Господь: «Якщо будете перебувати в слові Моєму, то ви істинно Мої учні, і пізнаєте істину, і істина визволить вас». (Ін., 8:32-32).

Нині народ наш бореться з російським агресором за волю й свободу, проливаючи жертовну кров кращих синів, але повна перемога прийде тільки тоді, коли всі ми усвідомимо, що істина нашого життя полягає у Воскреслому Господі нашому Ісусі Христі, Який зруйнував ворота пекла і дарував нам свободу вибирати Життя Вічне. Озброївшись цією істиною, український народ стане міцніший за крицю, відстоюючи свободу Матері-України, в якій тільки й можна бути йому щасливим. Ставши на бій із ворогом внутрішнім і ворогом зовнішнім, який поневолює видимо й невидимо, будемо брати приклад із нашого Господа, з Його жертовного подвигу заради нашої свободи. Падаючи і піднімаючись, будемо долати шлях спасіння мужньо і впевнено. Сказав Іоанн Златоуст: «Нехай ніхто не боїться смерті, бо від неї нас звільнила смерть нашого Спасителя».

Свободу не дають гроші чи розпещеність, влада, сила чи зброя, бо це всього ідоли, які втягують у рабство самолюбства, гордині й гріха. Занурюючись у них, людина втрачає орієнтир у житті й лише навернення до Бога, до Церкви Христової повертає її на шлях істини, адже на цьому шляху нас спасає Кров Христова. «Знайте, що не тлінним золотом чи сріблом ви були визволені від суєтного життя, переданого вам від батьків ваших, а дорогоцінною Кров’ю Христа, непорочного й чистого Агнця, призначеного перед створенням світу, але явленого в останній час для вас», – говорить нам у Першому посланні апостол Петро (1:18-20).

Наша народна Церква неухильно йде шляхом відродження, все більше українців навертається під омофор, освячений жертовною кров’ю автокефальних мучеників, подвиг яких став непохитним фундаментом і дороговказом для наступних поколінь священства й вірних, всього українського народу. І хоч нинішнє українське суспільство все далі й далі відходить від Бога, все ж із цього мороку йому світить Хрест Христа Спасителя, адже зійшовши на нього, Господь наш помер і воскрес. Своїм воскресінням Господь відкрив нам пасхальну радість чистої жертви тих, хто віддав своє життя за віру й Україну, за її свободу й незалежність, знаючи, що терпіння приводить до хреста, але виводить із полону неволі. В цьому полягає смисл терпіння всієї України, яка стала на першу сходинку нової ери.

Воскреслий Христос приходить до нас сьогодні й показує рани на Своєму змордованому тілі. Він звертається до нас: «Чого стривожились і чого сумніви постають у серцях ваших?» (Лк., 24:38). Тричі знищувана впродовж минулого століття, наша Церква знову й знову воскресала, бо того хотів воскреслий Господь і український народ. Своїм героїчним подвигом в ім’я Христа й України, мученики і сповідники нашої Церкви утвердили непохитність українства у прагненні до волі, стали «апостолами правди й свободи», єднаючи народ у єдине ціле на грунті православної віри й державності. Знайте й ви, що у воскреслому Спасителеві наша сила, незламність і непереможність духу: «Господь просвічення моє і спаситель мій, кого мені боятися?» (Пс., 26:1).

Дорогі у Христі Ісусі! Перебуваймо в молитві й пасхальній радості, у любові й надії, з миром у серці й добрими думками в розумі. Пасхальним привітом пригортаю вас до свого серця! Привітом пасхальної радості лину до кожного стражденного, пораненого в бою за Україну, тортурами знеможеного в полоні, важкими обставинами вигнаного з рідної землі, упослідженого сильними світу цього. Усім бажаю світлого променя від пасхальних дарів воскреслого Христа!

Благодать Господа нашого Ісуса Христа нехай завжди перебуває з усіма вами!

Христос воскрес! Воістину воскрес!

+ АФАНАСІЙ,

милістю Божою архієпископ Харківський

і Полтавський, керуючий Черкаською

і Кіровоградською єпархією УАПЦ

Пасха Христова,

року Божого 2017