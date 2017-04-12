Партія легких бронеавтомобілів КрАЗ-Кугуар передана замовникові

Кременчуцький автозавод відправив одному зі своїх постійних замовників партію багатофункціональних бронеавтомобілів КрАЗ-Кугуар (4х4). Мала бронетехніка призначена для перевезення особового складу по дорогах із різним покриттям, бездоріжжю та місцевості. Автомобіль має пасажирський броньований корпус. Бронювання пасажирського відділення – п’ятистороннє (дах і вертикальні поверхні) для захисту від 7,62×51 мм M80 NATO Ball ammunition товщиною 6,5 мм, відповідно до стандартів CEN Level BR6. Підлога транспортного засобу забезпечена захистом від осколків у результаті одночасного підриву двох німецьких ручних гранат DM-51 або їх еквіваленту. Бронезахист також встановлено за крилами, на щиті моторного відсіку, у задніх колісних арках. Особливий дизайн бронювання забезпечує розподіл ваги броньованих дверей на силові елементи броні. Таким чином зменшується навантаження на модифіковані дверні петлі. Бронювання сконструйовано таким чином, що куля, випущена під будь-яким кутом до поверхні автомобіля, не проникне всередину, не зустрівши на своєму шляху елементів броні. Можливість прострілу в результаті рикошету мінімізована.

Скло плоске броньоване, товщиною 39 мм (рівень захисту CEN B6), має спеціальний шар для захисту від осколків скла, численних кінетичних попадань, мінімум викривлень.

Конструкція легкої бронетехніки КрАЗ максимально адаптована під місцеві умови експлуатації. Усі несучі вузли максимально укріплені, зокрема задня підвіска – посилена ресорна, передня – посилена пружинна.

Двигун – бензиновий V6, потужністю 218 к.с., коробка передач – механічна п’ятискоростна. Є два паливних баки зі сталевим захистом об’ємом 90 л кожен. Максимальна швидкість – 105 км/год. У якості додаткового обладнання на легкий броньовик КрАЗ-«Кугуар» встановлено кулестійкі вставки в колесах, ковшоподібні сидіння і поворотна вежа на даху.

На долю КрАЗ-Кугуарів випали перші найважчі дні військового конфлікту на сході України в 2014 році. Вони, разом з КрАЗ-Спартанами, мимоволі стали автомобілями переднього краю і часто використовувалися не за призначенням, бо у військових частинах не було в наявності іншої спеціальної техніки. КрАЗи в броні врятували багато життів українських військових – бійців, офіцерів, керівників вищої командної ланки. Впевнені, що відправлена бронетехніка КрАЗ-Кугуар гідно поповнить лави українських військових і стане з ними в одному ряду на захист рубежів України.