Папа Римський завершив промову благословінням українців

16 квітня Папа Римський Франциск виголосив коротке пасхальне послання Urbi et Orbi, яке завершив згадкою про Україну.

Текст послання понтифіка наводить Радіо Ватикану.

Привітавши вірян із Великоднем, Папа заявив про підтрику “тих, які активно трудяться над тим, щоб принести полегшення та відраду цивільному населенню в Сирії”, згадав про християн Судану, Судану, Сомалі та ДРК, а завершив промову благословенням на адресу України.

“Нехай же Добрий Пастир допоможе Україні, ще досі пригнобленій кривавим конфліктом, віднайти згоду та супроводжує ініціативи, спрямовані на полегшення горя тих, які страждають від його наслідків”, – заявив він.

“Нехай же серед складних та іноді драматичних доль народів, Воскреслий Господь скерує кроки тих, хто шукає справедливості й миру, та дасть провідникам народів відвагу запобігати поширенню конфліктів і зупинити торгівлю зброєю”, – наголосив також понтифік.

Він також заявив про підтримку Господом “…тих, які змушені залишити свій дім з приводу збройних конфліктів, терактів…”.